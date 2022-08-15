Обучение в школе профессий долговременного ухода смогут пройти псковичи

17:03, 15 августа 2022, ПАИ

Обучение второго потока курса Академии Красного Креста «Школа профессий долговременного ухода» стартует 29 августа. В школе смогут пройти обучение будущие специалисты по следующим профессиям: сиделка, социальный работник и младшая медицинская сестра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения Российского Красного Креста.

Обучение проходит в два этапа: заочный (онлайн) на сайте академии и очный с инструкторами на базе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

По окончании обучения выдадут документ, который можно приложить к своему резюме при устройстве на работу.

«Будем рады видеть всех, кому интересно развитие в сфере долговременного ухода, на нашем обучении», – отметили в пресс-службе.

Узнать подробности можно по телефону (8 8112) 72-09-11.

Напомним, что еженедельно по средам на базе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста проводят мастер-классы по родственному уходу.