Новую рекреационную зону создадут на горе Соколихе под Псковом

16:07, 15 августа 2022, ПАИ

Новую рекреационную зону планируется создать у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного управления государственной экспертизы.

Согласно представленным решениям, планируется заменить инженерные сети, сформировать новые прогулочные зоны, в том числе главную аллею, лесную тропу с «нетронутым ландшафтом» и зону отдыха. На территории разместят нестационарные объекты туристического, спортивного, обслуживающего и торгового назначения. Южнее прогулочной аллеи установят амфитеатр с открытой сценой, на западном склоне горы – обзорную площадку в виде деревянного настила.

Псковское управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта и результатов инженерных изысканий на реконструкцию территории монумента, расположенного в Псковском районе. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.

30-метровый памятник истории и культуры «Ледовое побоище» был открыт 24 июля 1993 года, в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги и в год 1090-летия Пскова, на кургане в районе горы Соколихи. Мимо этого места в 1242 году в сторону шёл Александр Невский со своей дружиной на легендарную битву на Чудском озере.

Высота Соколихи составляет всего 75 м над уровнем моря, тем не менее это один из наиболее крупных местных друмлинов, откуда открывается красивый вид на окрестности, на реку Великую, панорама Пскова, а в ясную погоду видны купола Троицкого собора в Псковском кремле. В рамках проекта здесь создадут рекреационно-парковую зону, приспособив территорию вокруг монумента для современного использования.

Застройщик объекта – администрация Псковского района. Генпроектировщик – ООО «Промжилстрой».