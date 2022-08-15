«Диктант Победы» пройдёт в Пскове 3 сентября
В Псковской области идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы», который состоится 3 сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в телеграм-канале.
В прошлом году «Диктант Победы» написали около 2,5 тысячи жителей Псковской области.
«Патриотическая акция каждый год собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей. «Диктант Победы» для них — это дань памяти поколению героев, благодарность за наше мирное небо», — отметил Александр Козловский.
Зарегистрироваться для прохождения теста на знание истории Великой Отечественной войны можно уже сейчас на сайте диктантпобеды.рф.
В Псковской области для написания диктанта будут организованы площадки в каждом муниципальном образовательном учреждении. Традиционно в патриотической акции примут участие военнослужащие региона.
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