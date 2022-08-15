«Диктант Победы» пройдёт в Пскове 3 сентября

16:24, 15 августа 2022, ПАИ

В Псковской области идёт активная подготовка к проведению «Диктанта Победы», который состоится 3 сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в телеграм-канале.

В прошлом году «Диктант Победы» написали около 2,5 тысячи жителей Псковской области.

«Патриотическая акция каждый год собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей. «Диктант Победы» для них — это дань памяти поколению героев, благодарность за наше мирное небо», — отметил Александр Козловский.

Зарегистрироваться для прохождения теста на знание истории Великой Отечественной войны можно уже сейчас на сайте диктантпобеды.рф.

В Псковской области для написания диктанта будут организованы площадки в каждом муниципальном образовательном учреждении. Традиционно в патриотической акции примут участие военнослужащие региона.