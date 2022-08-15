Борис Елкин: Культурный слой Пскова – уникальный памятник

16:30, 15 августа 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил всех, кто связал свою жизнь с археологией, с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Псков является одним из самых древних городов России, и подчеркнул, что сохранять и приумножать информацию о нём помогают именно археологи. «Культурный слой древнего Пскова – уникальный памятник истории и культуры Северо-Западной Руси. Все археологические находки на территории Пскова – это архив и музей истории, быта и культуры города и нередко единственный источник информации о многих событиях и явлениях прошлого», – сказал он.

«Вы посвятили этой деятельности долгие годы своей жизни, добились значительных успехов, стали профессионалами своего дела и не останавливаетесь на достигнутом. Желаю вам здоровья, вдохновения, плодотворных полевых сезонов, богатых на великие открытия и невероятные находки!» – написал сити-менеджер.

Напомним, 15 августа в России празднуется День археолога. В честь праздника в медиацентре Псковского агентства информации прошла пресс-конференция, посвящённая главным археологическим находкам этого сезона. На экспонаты с выставки можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ.