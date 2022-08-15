Начался приём заявок на конкурс «СеЗаМ – 2022»
Стартовал приём заявок для участия в творческом журналистском конкурсе «СеЗаМ – 2022», сообщается на сайте Ассоциации СМИ Северо-Запада.
Работы в этом году принимаются в следующих номинациях:
- Золотые слова. Лучшая публикация / серия публикаций / (печатные и электронные медиа);
- Впечатляющий сюжет. Лучшая передача/ серия передач (радио, TV, подкастинг);
- Походное настроение. Лучший материал / серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России»;
- Жизненно важно. Лучший материал / серия материалов по социальной проблематике;
- Основа основ. Лучший материал / серия материалов по экономической проблематике;
- Все продумано. Лучший журналистский проект;
- Словом и делом. Лучшая журналистская акция;
- Капля за каплей. За журналистскую настойчивость в решении проблемы.
Специальные призы:
- Премия полномочного представителя президента РФ в СЗФО;
- Премия генерального партнёра форума СМИ 2022;
- Вне конкурса. Специальная премия АСМИ Северо-Запада к 20-летию СеЗаМа. За стремление к победе.
В одной номинации к приёму допускается только одна работа от автора. Если автор присылает на одну номинацию несколько работ, то все заявки от этого автора в этой номинации аннулируются.
Конкурс направлен на выявление лучших журналистских имён и лучших журналистских проектов. Ежегодно на конкурс поступает свыше 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты «Московский комсомолец», членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павлом Гусевым, а большое общественное жюри, возглавляемое генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.
Вопросы по участию в конкурсе можно направлять на почту konkurs.sezam.2022@gmail.com, анкету для участия можно заполнить здесь.
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