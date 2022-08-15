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Общество

Начался приём заявок на конкурс «СеЗаМ – 2022»

Стартовал приём заявок для участия в творческом журналистском конкурсе «СеЗаМ – 2022», сообщается на сайте Ассоциации СМИ Северо-Запада. 

Работы в этом году принимаются в следующих номинациях:

  • Золотые слова. Лучшая публикация / серия публикаций / (печатные и электронные медиа);
  • Впечатляющий сюжет. Лучшая передача/ серия передач (радио, TV, подкастинг);
  • Походное настроение. Лучший материал / серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России»;
  • Жизненно важно. Лучший материал / серия материалов по социальной проблематике;
  • Основа основ. Лучший материал / серия материалов по экономической проблематике;
  • Все продумано. Лучший журналистский проект;
  • Словом и делом. Лучшая журналистская акция;
  • Капля за каплей. За журналистскую настойчивость в решении проблемы.

Специальные призы:

  • Премия полномочного представителя президента РФ в СЗФО;
  • Премия генерального партнёра форума СМИ 2022;
  • Вне конкурса. Специальная премия АСМИ Северо-Запада к 20-летию СеЗаМа. За стремление к победе.

В одной номинации к приёму допускается только одна работа от автора. Если автор присылает на одну номинацию несколько работ, то все заявки от этого автора в этой номинации аннулируются.

Конкурс направлен на выявление лучших журналистских имён и лучших журналистских проектов. Ежегодно на конкурс поступает свыше 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты «Московский комсомолец», членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павлом Гусевым, а большое общественное жюри, возглавляемое генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.

Вопросы по участию в конкурсе можно направлять на почту konkurs.sezam.2022@gmail.com, анкету для участия можно заполнить здесь.

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