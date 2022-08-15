Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся Украиной теракт на нефтепроводе

В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)», — говорится в релизе.

На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Планировавшийся теракт курировали члены «Реструкта» — россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, который сейчас участвует в боях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения, боевик «Азова» (террористическая организация, запрещённая в России), близко связанный с его основателем Андреем Билецким.

В ФСБ добавили, что силовики проводят мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и по розыску их пособников в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

В районе Уграды столкнулись пять авто
15 августа 2022

В ДНР 44 мирных жителя подорвались на минах «Лепесток»
15 августа 2022

Двухлетняя девочка до смерти искусала ядовитую змею
15 августа 2022

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Палкинском районе

15 августа 2022

В результате ДТП три человека госпитализированы, двое от госпитализации отказались
14 августа 2022

Крупный пожар на складе произошел в Казани

14 августа 2022

МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении

14 августа 2022

Две фальшивые купюры выявили в псковских банках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...