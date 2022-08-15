ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся Украиной теракт на нефтепроводе

17:44, 15 августа 2022, ПАИ

В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)», — говорится в релизе.

На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Планировавшийся теракт курировали члены «Реструкта» — россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, который сейчас участвует в боях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения, боевик «Азова» (террористическая организация, запрещённая в России), близко связанный с его основателем Андреем Билецким.

В ФСБ добавили, что силовики проводят мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и по розыску их пособников в России.