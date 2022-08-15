В псковских «Пятерочках» появится возможность снимать наличные

17:38, 15 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с управляющим Псковским отделением ПАО Сбербанк Владимиром Компанийцем и руководителем направления по работе с органами государственной власти X5 Group Ольгой Волковой. Стороны обсудили возможность реализации на территории Псковской области проекта по снятию наличных денег на кассах в магазинах «Пятерочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В обсуждении также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что проблема серьёзная, и особенно актуальна для удалённых населённых пунктов, где установка банкоматов по объективным причинам невозможна. «Мы с Александром Котовым регулярно выезжаем в районы, и люди очень часто просят такую возможность предоставить. Давайте обсудим, что в этой части можно сделать», - сказал он.

Владимир Компаниец отметил, что в тех населённых пунктах, где присутствует «Пятерочка», но нет Сбера, нет банкомата, есть возможность запустить услугу по выдаче наличных по банковской карте на кассах торговой сети при безналичной оплате покупок. Она будет доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. Клиенты Сбера смогут снимать денежные средства без комиссии. Для клиентов других банков лимиты, комиссии и ограничения устанавливаются банками-эмитентами. Торговая сеть комиссию за услугу также не взимает.

Сейчас пилотный проект Сбера и Х5 Group апробируется в нескольких регионах Центральной России. После оценки сервис планируется внедрить на территории Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников выразил готовность региона оперативно включиться проект и поручил председателю комитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрею Михееву совместно с управлением по местному самоуправлению и терразвитию правительства Псковской области и главами районов составить перечень населённых пунктов, где услуга по снятию наличных в кассах «Пятерочки», крайне необходима, и передать его руководству торговой сети для дальнейшей работы.

«Это новое для ритейла, поэтому мы сейчас внимательно смотрим, в том числе на предмет возможных ошибок, чтобы в Псковскую область механизм пришел полностью отработанным, надежным и понятным для людей», - сказала Ольга Волкова.

Владимир Компаниец в свою очередь сообщил, что на отдаленных территориях Сбер также развивает проект по снятию наличных через магазины РАЙПО. В планах до конца квартала увеличить число таких операционных точек на территории Псковской области почти вдвое, до 35. Так, уже на этой неделе возможность снимать денежные средства в магазине облпотребсоюза появится у жителей села Ляды Плюсского района.

В завершение рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников поблагодарил управляющего Псковским Сбербанком и руководителя направления X5 Group за сотрудничество и внимание к нуждам жителей Псковской области.