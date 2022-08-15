Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В псковских «Пятерочках» появится возможность снимать наличные

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с управляющим Псковским отделением ПАО Сбербанк Владимиром Компанийцем и руководителем направления по работе с органами государственной власти X5 Group Ольгой Волковой. Стороны обсудили возможность реализации на территории Псковской области проекта по снятию наличных денег на кассах в магазинах «Пятерочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В обсуждении также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что проблема серьёзная, и особенно актуальна для удалённых населённых пунктов, где установка банкоматов по объективным причинам невозможна. «Мы с Александром Котовым регулярно выезжаем в районы, и люди очень часто просят такую возможность предоставить. Давайте обсудим, что в этой части можно сделать», - сказал он.

Владимир Компаниец отметил, что в тех населённых пунктах, где присутствует «Пятерочка», но нет Сбера, нет банкомата, есть возможность запустить услугу по выдаче наличных по банковской карте на кассах торговой сети при безналичной оплате покупок. Она будет доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. Клиенты Сбера смогут снимать денежные средства без комиссии. Для клиентов других банков лимиты, комиссии и ограничения устанавливаются банками-эмитентами. Торговая сеть комиссию за услугу также не взимает.

Сейчас пилотный проект Сбера и Х5 Group апробируется в нескольких регионах Центральной России. После оценки сервис планируется внедрить на территории Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников выразил готовность региона оперативно включиться проект и поручил председателю комитета по экономическому развитию и инвестполитике Андрею Михееву совместно с управлением по местному самоуправлению и терразвитию правительства Псковской области и главами районов составить перечень населённых пунктов, где услуга по снятию наличных в кассах «Пятерочки», крайне необходима, и передать его руководству торговой сети для дальнейшей работы.

«Это новое для ритейла, поэтому мы сейчас внимательно смотрим, в том числе на предмет возможных ошибок, чтобы в Псковскую область механизм пришел полностью отработанным, надежным и понятным для людей», - сказала Ольга Волкова.

Владимир Компаниец в свою очередь сообщил, что на отдаленных территориях Сбер также развивает проект по снятию наличных через магазины РАЙПО. В планах до конца квартала увеличить число таких операционных точек на территории Псковской области почти вдвое, до 35. Так, уже на этой неделе возможность снимать денежные средства в магазине облпотребсоюза появится у жителей села Ляды Плюсского района.

В завершение рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников поблагодарил управляющего Псковским Сбербанком и руководителя направления X5 Group за сотрудничество и внимание к нуждам жителей Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

ФОТОФАКТ Грибы размером с волейбольный мяч нашли в Пскове
15 августа 2022

Псковский коллектив отмечен на международном конкурсе инклюзивного танца
15 августа 2022

Борис Елкин: Культурный слой Пскова – уникальный памятник
15 августа 2022

Михаил Ведерников поблагодарил археологов за вклад в изучение истории региона
15 августа 2022

Новую рекреационную зону создадут на горе Соколихе под Псковом
15 августа 2022

Виталий Рахманов: Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет повысить качество работы с населением
15 августа 2022

Первая партия автомобилей медслужбы поступила в Псковскую область
15 августа 2022

ФОТОФАКТ Змеи возле школ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...