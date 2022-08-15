Жители деревень Бежаницкого района присоединились к экологической акции «Вода России»
В минувшую субботу активисты деревни Красное Солнце и деревни Сущёво присоединились к экологической акции «Вода России» и навели порядок в парке «Богдановское». Об этом сообщает корреспондент газеты «Сельская Новь» Бежаницкого района.
В ходе акции участники очистили береговую линию пруда.
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