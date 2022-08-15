Село Ляды отпраздновало свой День рождения

19:41, 15 августа 2022, ПАИ

13 августа жители села Ляды и ближайших деревень Плюсского района отмечали День села Ляды. Об этом сообщает паблик «Говорит Плюсса»

На официальной части мероприятия присутствовали глава Плюсского района Виталий Аршинов, заместитель главы администрации Плюсского района Наталья Иванова, глава Лядской волости Рагим Алимов.

Руководители администрации района поздравили жителей и гостей с праздником, а также отметили благодарностями самых активных жителей села. Администрация Лядской волости отметила благодарностями и подарками самых возрастных жители села, самых активных, а также самые молодые семьи.



После торжественной части состоялся концерт, в котором принимали участие самодеятельные артисты из посёлка Заплюсье, Лядского ДК, учащиеся спортивного клуба «Рысь». В заключение выступал гость из Санкт-Петербурга Игорь Самарин.



«Давно в селе Ляды не было такого веселого, зажигательного, всех объединяющего праздника», – отметили в паблике.