Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский драматический театр 23 августа откроет новый сезон

Псковский драмтеатр представит новый сезон. Фото: drampush

Пресс-секретарь Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Елизавета Славятинская побывала в эфире радиостанции «7НЕБО» и рассказала о новом театральном сезоне.

«Самое ожидаемое событие – открытие сезона. 23 августа театр оживёт и примет первых в сезоне зрителей. Будем играть спектакль «Зойкина квартира». Начало в 19:00. И с этого момента будем играть по нескольку спектаклей в день. Этот сезон будет ярким. Обещаем.

27 и 28 августа пройдёт фестиваль «Крещендо». В этот раз в два дня. Конечно, хедлайнер фестиваля, маэстро Денис Мацуев будет играть два дня для псковичей и гостей города.

У  спектакля «Постой, паровоз» осенью появится продолжение – спектакль «Постой, паровоз – 2». Он сделан по просьбам зрителей. Осенью будет премьера. В новом спектакле будет не одна солистка, а две. Представление, конечно, будет другим, но всё в том же жанре – кабаре в буфете Псковского академического театра», – поделилась информацией пресс-секретарь театра.

В театре появятся спектакли для самых маленьких зрителей от 2-х лет. Это новое направление.

«Мы призываем псковских зрителей снова пустить театр в свою жизнь», – пригласила Елизавета Славятинская  псковичей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

Псковский драматический театр 23 августа откроет новый сезон
15 августа 2022

Богатство веков: «Псковская правда» подготовила лонгрид об археологических раскопках в Пскове
15 августа 2022

Псковский коллектив отмечен на международном конкурсе инклюзивного танца
15 августа 2022

Почти 200 поэтов поучаствовали в конкурсе, посвящённом 780-летию Ледового побоища
15 августа 2022

Чёрные копатели помогли археологам найти селище XII-XIII веков в Палкинском районе
15 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка археологических находок в медиацентре ПАИ

15 августа 2022

Выставка археологических находок 2022 года открылась в «Медиацентре 60»
15 августа 2022

Монтаж наружной обшивки начали в храме Святой Варвары в Печорах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...