Псковский драматический театр 23 августа откроет новый сезон

20:08, 15 августа 2022, ПАИ

Пресс-секретарь Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Елизавета Славятинская побывала в эфире радиостанции «7НЕБО» и рассказала о новом театральном сезоне.

«Самое ожидаемое событие – открытие сезона. 23 августа театр оживёт и примет первых в сезоне зрителей. Будем играть спектакль «Зойкина квартира». Начало в 19:00. И с этого момента будем играть по нескольку спектаклей в день. Этот сезон будет ярким. Обещаем.

27 и 28 августа пройдёт фестиваль «Крещендо». В этот раз в два дня. Конечно, хедлайнер фестиваля, маэстро Денис Мацуев будет играть два дня для псковичей и гостей города.

У спектакля «Постой, паровоз» осенью появится продолжение – спектакль «Постой, паровоз – 2». Он сделан по просьбам зрителей. Осенью будет премьера. В новом спектакле будет не одна солистка, а две. Представление, конечно, будет другим, но всё в том же жанре – кабаре в буфете Псковского академического театра», – поделилась информацией пресс-секретарь театра.

В театре появятся спектакли для самых маленьких зрителей от 2-х лет. Это новое направление.

«Мы призываем псковских зрителей снова пустить театр в свою жизнь», – пригласила Елизавета Славятинская псковичей.