Материнский капитал с 15 августа 2022 года можно тратить на частные детские сады

20:44, 15 августа 2022, ПАИ

Россияне с 15 августа могут оплачивать маткапиталом частные детсады, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

4 августа Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

«Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. В целом оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) – второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала. За все время реализации программы на эти цели материнский капитал направили более 13% семей», – цитируют в пресс-службе первого заместителя главы Минтруда РФ Ольгу Баталину.

Как пояснили в ведомстве, у ИП, который предоставляет услугу, должна быть лицензия на образовательную деятельность. Ранее маткапитал можно было тратить на обучение ребенка только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей при выборе организации.