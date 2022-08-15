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Общество

ВИДЕО Псково-Печерским звонарям помогает ворона Добрыня

Вороная Добрыня помогает звонарям. Фото: скрин видео

В паблике «Псково-Печерские паломники» разместили интересное видео. На нём ворона, помогает Псково-Печерским звонарям работать на звоннице. На видео заметно, как птица пытается ухватить колокольный шнур, чтобы помочь ударить языком колокола об его юбку. Зовут ворону Добрыня.

Едва видео разместили, как оно стало набирать лайки.

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