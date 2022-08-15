ВИДЕО Псково-Печерским звонарям помогает ворона Добрыня
В паблике «Псково-Печерские паломники» разместили интересное видео. На нём ворона, помогает Псково-Печерским звонарям работать на звоннице. На видео заметно, как птица пытается ухватить колокольный шнур, чтобы помочь ударить языком колокола об его юбку. Зовут ворону Добрыня.
Едва видео разместили, как оно стало набирать лайки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 августа 2022
Новый детский сад на улице Юности, 30 в Пскове получил лицензию
15 августа 2022
Жители деревень Бежаницкого района присоединились к экологической акции «Вода России»