Стали известны результаты V тура Чемпионата Псковской области по футболу
Результаты V тура Чемпионата Псковской области по футболу 2022 года опубликовал паблик ФК «Легион» (Дедовичи).
13.08 (суббота)
«Шелонь» Порхов – «Чайка» Гдов 1:1 (0:1) – матч 6-го тура.
«Невель» – «Сокол» Новосокольники 7:0 (4:0)
«Экспресс» Великие Луки – «Локня» 8:1 (3:0)
«Россиянка» Псков – «Стрела» Псков 1:12 (0:6) – матч 6-го тура.
«Опочка» – «Темп» Пустошка 3:5 (1:2)
14.08 (воскресенье)
«Старт» Пыталово – «Факел – Синие Стрелы» 2:2 (1:0)
«Фортуна» Новоржев – «Легион» Дедовичи 2:4 (1:2)
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