В Великих Луках расселяют жильцов дома №127 по проспекту Гагарина

22:25, 15 августа 2022, ПАИ

Депутат городской думы Сергей Федосеев на своей станице Вконтакте сообщил, что в Великих Луках началось расселение дома №127 по проспекту Гагарина.

«Я хочу отметить, что в городе ведется планомерная работа по переселению великолучан из ветхого и аварийного жилья в новые и современные квартиры. На нашем округе началось расселение дома №127 по проспекту Гагарина. Уже несколько семей получили ключи от новых квартир в доме на улице Заслонова. Процесс этот не быстрый, так как нужно соблюсти все требования законодательства. В ближайшее время все жители данного дома будут переселены в новые квартиры», – написал депутат.