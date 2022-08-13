В Великих Луках расселяют жильцов дома №127 по проспекту Гагарина
Депутат городской думы Сергей Федосеев на своей станице Вконтакте сообщил, что в Великих Луках началось расселение дома №127 по проспекту Гагарина.
«Я хочу отметить, что в городе ведется планомерная работа по переселению великолучан из ветхого и аварийного жилья в новые и современные квартиры. На нашем округе началось расселение дома №127 по проспекту Гагарина. Уже несколько семей получили ключи от новых квартир в доме на улице Заслонова. Процесс этот не быстрый, так как нужно соблюсти все требования законодательства. В ближайшее время все жители данного дома будут переселены в новые квартиры», – написал депутат.
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