Антон Вихровей наступил по народному календарю

07:00, 16 августа 2022, ПАИ

16 августа отмечается память Антония Римлянина — русского православного святого, жившего в XI–XII веках, сообщает calend.ru. Согласно житию, которое датируется XVI веком, Антоний родился в Риме у православных родителей. Рано осиротев, он раздал большую часть своего наследства бедным, остальное выбросил в бочке в море и принял монашеский постриг.

Когда на латинской земле начались гонения на православие, обитель, где подвизался Антоний, была разорена. В течение года монах жил на приморской скале, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды камень, на котором стоял Антоний, отломился от скалы и упал в море. Чудесным образом святой проплыл на камне огромное расстояние — через Средиземное море, Атлантику, Неву, Ладожское озеро и Волхов. И накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы он оказался в Новгороде.

По преданию, сначала Антоний не понимал русскую речь, но после молитвы заговорил с новгородцами на их языке. При содействии местного епископа Никиты Антоний основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Интересно, что на покупку земель он истратил часть своего имущества, которую рыбаки выловили в море. Преподобный Антоний управлял обителью 16 лет, а накануне кончины назначил своим преемником инока Андрея.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перёкрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Впрочем, и без этого обряда можно было предсказать погоду: если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями, зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей: зарядив в этот день, они продолжались ещё долго.

Поверья о вихрях находили отражение и в других приметах, не имеющих отношения к погоде. Так, мальчик, родившийся в этот день, считался взбалмошным и отчаянным — одним словом, с ветром в голове. Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не девка — огонь!» — подразумевая крутизну нрава, подобную буре. А вот если день на удивление оказывался безветренным, то рождённый в такую пору, как считали, «с виду тих, да вихри в нём крутятся».

Этот день называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, её упоминали в песнях, сказках, пословицах. Как правило, малина ассоциировалась с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!» Эту ягоду использовали и в лечебных целях (особенно при простуде), и в кулинарии — пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Ещё одно название праздника по аналогии с Малинником — Орешник. К этому времени поспевали орехи.

Любопытно, что на Антона не рекомендовалось устраивать уборку — ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберёшься в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.