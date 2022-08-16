Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День малинового варенья отмечают 16 августа

День малинового варенья отмечают 16 августа, сообщает calend.ru. Праздник придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор даты неслучаен: на Руси этот день назывался Малинником.

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т. д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

От малинового варенья много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица), содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения), а ещё, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что берёзы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 августа 2022

Стало известно, сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию
16 августа 2022

ФОТОФАКТ Метеорный поток Персеиды над Савкиной Горкой
16 августа 2022

Об археологии, ордене «Мать-героиня» и цифровом несовершенстве мира – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
15 августа 2022

Владимир Путин вернул в Россию звание «Мать-героиня»

15 августа 2022

В Новосибирске машину на эвакуаторе оштрафовали за превышение скорости
15 августа 2022

ВИДЕО Псково-Печерским звонарям помогает ворона Добрыня
15 августа 2022

Село Ляды отпраздновало свой день рождения
15 августа 2022

Новый детский сад на улице Юности, 30 в Пскове получил лицензию


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...