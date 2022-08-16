День малинового варенья отмечают 16 августа

07:44, 16 августа 2022, ПАИ

День малинового варенья отмечают 16 августа, сообщает calend.ru. Праздник придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор даты неслучаен: на Руси этот день назывался Малинником.

Малину ценили во все времена за её вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии (пироги, желе, кисели и т. д.). Её заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

От малинового варенья много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), сохраняет молодость (витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица), содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению кроветворения), а ещё, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка.

Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что берёзы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».