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ФОТОФАКТ Метеорный поток Персеиды над Савкиной Горкой

Метеорный поток Персеиды над часовней на Савкиной Горке сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» во «ВКонтакте».

Пётр пояснил, что фото композитное, то есть получено путём многократной съёмки небосвода из одной точки.

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Таттла. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров обычно достигает 60 в час.

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