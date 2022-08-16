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Злоупотребление арбузами ведёт к вымыванию минералов из организма

Злоупотребление арбузами ведёт к вымыванию минералов из организма, сообщила в эфире радио «Спутник» кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова. 

Благоприятное воздействие на организм оказывает ежедневное употребление не менее двух порций фруктов, каждая из которых по объёму должна совпадать с кулаком человека, уверена диетолог Асият Хачирова. Тот же принцип распространяется и на арбузы, отметила она.

«С арбузами действует тот же принцип, как с фруктами. В рационе должно быть минимум две порции фруктов в день. Одна порция — это один наш кулак. В разные сезоны могут быть разные продукты: одно яблоко, один банан, три-четыре сливы. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», — объяснила Асият Хачирова.

Объедаться арбузами тоже не стоит, поскольку это может привести к вымыванию минералов из организма и преобладанию углеводов в рационе, продолжила диетолог.

«Определённого максимума нет, но всё хорошо в меру, не надо объедаться. Если это однократный арбузный «зажор», ничего страшного, всё-таки сейчас сезон. Если это регулярно, если это «арбузная диета», когда какой-то период вы едите целыми днями арбузы, то это ненормально. Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», – предупредила Асият Хачирова.

По её словам, арбуз может быть и десертом после основного приёма пищи, и отдельным перекусом. «Если человек может доверять своему чувству насыщения, то он может съесть арбуз на десерт после основного приёма пищи. Можно арбуз употребить и отдельно, например на полдник», — добавила Асият Хачирова.

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