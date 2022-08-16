В Думу внесли законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям с детьми

08:54, 16 августа 2022, ПАИ

Депутаты фракции «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям, в которых дети обучаются в школах, средних специальных или высших учебных заведениях, пишет ТАСС.

Инициативой «предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ».

По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, документом предлагается установить для семей, имеющих детей от шести до 18 лет, ежегодную выплату к 1 сентября в размере 21,8 тыс. рублей. Для малоимущих семей предлагается выплата в размере 34,6 тыс. рублей, а для малоимущих студентов — 23,2 тыс. рублей.

Лантратова в своём Telegram-канале заявила о росте цен на учебники и тетради, «который произошёл перед началом учебного года». Она напомнила, что также «ребёнку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности». «Насколько мне известно, в этом году некоторые семьи отказались от летнего отдыха на море, понимая, что средств им хватит либо на сборы в школу, либо на путешествие. Поэтому предлагаем поддержать родителей», — заключила депутат.