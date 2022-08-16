Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 23 августа
Режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 23 августа, сообщает Росавиация.
Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полётов в аэропорты южной и центральной частей России действует с начала специальной военной операции на Украине, с 24 февраля.
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