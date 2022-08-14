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Экономика

Сбербанк расширяет доступность финансовых услуг в Псковской области

Сбер постоянно расширяет географию и перечень современных финансовых услуг и сервисов, которые можно получить не только в городах, но и самых отдалённых населённых пунктах.

Так, с 2017 года в Псковской области успешно работают передвижные пункты кассовых операций Сбербанка, в которых можно осуществить привычные финансовые операции: получить выплаты, осуществить перевод денежных средств, открыть вклад, погасить кредит и т. д. Такие мобильные офисы Сбера работают в 15 населённых пунктах региона и обслуживают до 200 клиентов в день каждый.

Для расширения возможности воспользоваться самой популярной услугой – снятием наличных средств – Сбер установил специальное кассовое оборудование на кассах сети магазинов райпо облпотребсоюза. Сервис выдачи наличных уже реализован на базе эквайринга Сбербанка в 18 магазинах области. В планах до конца квартала увеличить число таких операционных точек на территории Псковской области почти вдвое – до 35.

Для снятия наличных средств в кассе нужно быть держателем дебетовых карт платёжных систем MasterCard, Visa и МИР, эмитированных любым российским банком. Клиенты Сбера могут получить до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч рублей в месяц, что важно – без комиссии. Для клиентов других банков лимиты, комиссии и ограничения устанавливаются банками-эмитентами. Чтобы снять деньги, достаточно сообщить о своём желании кассиру при покупке товара по карте.

География и список магазинов, в которых Сбером реализован сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок, продолжает расширяться. В настоящий момент идёт проработка вопроса подключения к сервису сети магазинов «Пятёрочка». Пилотный проект Сбера и Х5 Group апробируется в нескольких регионах Центральной России. После оценки сервис планируется внедрить на территории Псковской области.

Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк: «Мы постоянно находимся в поиске удобных для жителей Псковской области решений, направленных на повышение доступности финансовых услуг. В отдельных населённых пунктах, где нет Сбера и нет банкомата, найдена возможность запустить услугу выдачи наличных средств по банковской карте на кассах магазинов райпо облпотребсоюза. Также прорабатываем вопрос запуска аналогичной услуги в сотрудничестве с Х5 Group в сети магазинов «Пятёрочка». Со своей стороны готовы поддержать партнёрство в полном объёме».

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