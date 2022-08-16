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Общество

Преподаватель ПсковГУ провела занятие для участников «Черноморского экопатруля»

Тематическое занятие для участников образовательной программы «Черноморский экологический патруль» в международном детском центре «Артек» провела и. о. заведующей кафедрой ботаники и экологии растений ПсковГУ Татьяна Дрозденко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Преподаватель рассказала обучающимся о фитопланктоне и зоопланктоне Чёрного моря. Ребята узнали об основных видах планктонной биоты, о видах-вселенцах, а также о применении организмов в гидробиологическом мониторинге. В ближайшее время участникам предстоит самим отобрать пробы с помощью специального оборудования для ознакомления с микроорганизмами воочию.

Напомним, тематическая смена в международном детском центре «Артек» проводится в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Черноморский экологический патруль», разработанной Псковским государственным университетом совместно с биологическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

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