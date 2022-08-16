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Общество

Площадь лесных пожаров в Псковской области планируют сократить вдвое

Правительство России утвердило методику расчёта целевого показателя ежегодного сокращения площадей лесных пожаров, который будет использован при оценке деятельности губернаторов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На 2022 год для региона установлен показатель 153,89 га, к 2026 году власти должны добиться сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда до 119,69 га, а к 2030 году — уже до 85,4 га.

Такой целевой показатель устанавливается для каждого региона. Его значение — это средняя площадь лесных пожаров за последние пять лет, с 2017 по 2021 год, умноженная на специальный коэффициент, который ежегодно будет снижаться.

Главная цель работы — добиться снижения площади лесных пожаров на 50 % относительно уровня 2021 года.

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