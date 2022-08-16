В Красногородском районе решили вопрос с местами для выгула домашних животных

10:21, 16 августа 2022, ПАИ

По требованию прокуратуры в сельских поселениях «Красногородская волость» и «Пограничная волость» определили места для выгула домашних животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее они не были установлены, что является нарушением федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и норм СанПиН по профилактике инфекционных болезней, отметили в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушений в адрес глав поступили представления, которые были рассмотрены и удовлетворены.