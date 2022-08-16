Карантинную полосу установят в Псковской области вдоль границы с Эстонией и Латвией

10:14, 16 августа 2022, ПАИ

В Псковской области вдоль государственной границы с Эстонией и Латвией в Печорском (деревни Бабино, Бельско, Воронкино, Брунишево) и Пыталовском (деревня Рассеки) районах устанавливается карантинная полоса для недопущения переноса заразных болезней животных. Соответствующий приказ регионального комитета по ветеринарии опубликован на портале нормативно-правовых актов региона.

Карантинная полоса имеет ширину 300 метров от линии границы. Исключена территория населённых пунктов, прилегающих к границе. Пределы карантинной полосы обозначаются предупреждающими знаками «Карантинная полоса», которые устанавливаются вдоль линии границы через каждые 500 метров на закрытой местности и через каждые 1 000 метров на открытой местности. Главам райнов рекомендовано обеспечить изготовление и установку предупреждающих знаков «Карантинная полоса». Пересмотр пределов карантинной полосы осуществляется на основании эпизоотической обстановки, складывающейся вдоль линии границы.

В целях охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных с территории Эстонской Республики и Латвийской Республики, предупреждения распространения заразных и массовых незаразных болезней в Псковской области в пределах карантинной полосы вводится особый ветеринарный режим, в соответствии с которым запрещается содержание, разведение, выпас и убой сельскохозяйственных животных, размещение пасек и предприятий по заготовке, переработке, хранению и реализации животноводческой продукции, утилизация биологических отходов. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане – владельцы животных обязаны принимать меры к недопущению незаконного проникновения своих животных на территорию карантинной полосы. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного режима в карантинной полосе, несут административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Решение принято в соответствии со статьёй 19 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», распоряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.06.2022 № 65-р, постановлением правительства Псковской области от 06.07.2015 № 315 «Об утверждении Положения о комитете по ветеринарии Псковской области» в целях недопущения переноса заразных болезней животных через государственную границу РФ.

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.