Пьяный водитель протаранил столб линии электропередач и съехал на обочину на Завеличенской набережной

10:16, 16 августа 2022, ПАИ

В Пскове на Завеличенской набережной водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил наезд на столб линии электропередач и вылетел в кювет.

По словам очевидцев, в автомобиле находились граждане в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.