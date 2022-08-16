Пьяный водитель протаранил столб линии электропередач и съехал на обочину на Завеличенской набережной
В Пскове на Завеличенской набережной водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил наезд на столб линии электропередач и вылетел в кювет.
По словам очевидцев, в автомобиле находились граждане в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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16 августа 2022
Пьяный водитель протаранил столб линии электропередач и съехал на обочину на Завеличенской набережной