На территории Псковской области устанавливается повышенная пожарная опасность

10:29, 16 августа 2022, ПАИ

На территории Псковской области установилась жаркая погода. С приходом такой жары возрастает и риск возникновения природных пожаров.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в трёх районах Псковской области: Опочецком, Струго-Красненском и Дновском — зарегистрирован 4-й класс пожарной опасности, на остальной территории области — 3-й класс пожарной опасности. С 16 по 18 августа на большей территории области прогнозируется 4-й класс, местами повышение до 5-го класса пожарной опасности.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:

– не разжигайте костры на лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой и листвой, а также под кронами деревьев, не оставляйте их непотушенными, уходя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь;

– не бросайте на землю непотушенные окурки и спички;

– не бросайте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

– не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла — они способны сфокусировать солнечный луч и вызвать лесной пожар.

Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить. Уважаемые граждане, не нарушайте требования пожарной безопасности!

