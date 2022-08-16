Для псковичей организуют горячую линию для жалоб на коллекторов

11:02, 16 августа 2022, ПАИ

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт горячая линия по вопросам деятельности коллекторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковичи смогут сообщить о противоправных действиях коллекторов и получить разъяснения положений федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», а также узнать об изменениях в федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции возврата просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Горячая линия будет организована 18 августа с 10:00 до 13:00. Телефон: (8 8112) 699-017.