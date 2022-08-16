Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» обсуждают в медиацентре ПАИ
16 августа в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная старту проекта «Твой регион - твои возможности 2.0»
На какую аудиторию направлен проект, в чем его социальная значимость и каких результатов ожидают авторы проекта, расскажут: председатель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев, руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская и урбанист, основатель Института прикладной урбанистики, автор моделей и технологий анализа и развития постсоветских территорий Святослав Мурунов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 августа 2022
Анкетирование по проекту «Твой регион - твои возможности 2.0» пройдет в районах Псковской области
16 августа 2022
Эксперт: Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» перезагружает системные отношения