Службу в Росгвардии за 130 тысяч рублей предлагают псковичам

10:46, 16 августа 2022, ПАИ

В управлении Росгвардии по Псковской области производится отбор мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части № 3526 (Ленинградская область, посёлок Лебяжье). Предлагается заключение краткосрочных контрактов на срок от 6 до 12 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

возраст от 19 лет;

образование не ниже 11 классов (9 классов — на определённые должности);

состояние здоровья не ниже Б-3;

группа профпригодности не ниже III;

Требуется наличие подготовки по специальностям «водитель категории С (D)», «водитель БТР», «телефонист (радиотелефонист)», «сапёр», «снайпер», «гранатомётчик АГС» (будет вашим преимуществом).

Гарантии и льготы:

денежное довольствие в период выполнения служебно-боевых задач — от 130 000 в месяц;

медицинское обеспечение;

вещевое обеспечение.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы обращаться в строевую часть управления по адресу Псков, улица Николая Васильева, д. 77 или по телефону (8 8112) 73-43-13.