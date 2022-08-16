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Общество

Службу в Росгвардии за 130 тысяч рублей предлагают псковичам

В управлении Росгвардии по Псковской области производится отбор мужчин, прошедших военную службу по призыву, для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части № 3526 (Ленинградская область, посёлок Лебяжье). Предлагается заключение краткосрочных контрактов на срок от 6 до 12 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам:

  • возраст от 19 лет;
  • образование не ниже 11 классов (9 классов — на определённые должности);
  • состояние здоровья не ниже Б-3;
  • группа профпригодности не ниже III;

Требуется наличие подготовки по специальностям «водитель категории С (D)», «водитель БТР», «телефонист (радиотелефонист)», «сапёр», «снайпер», «гранатомётчик АГС» (будет вашим преимуществом).

Гарантии и льготы:

  • денежное довольствие в период выполнения служебно-боевых задач — от 130 000 в месяц;
  • медицинское обеспечение;
  • вещевое обеспечение.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы обращаться в строевую часть управления по адресу Псков, улица Николая Васильева, д. 77 или по телефону (8 8112) 73-43-13.

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