Александр Серавин: Думал, меня уже ничего не удивит

10:40, 16 августа 2022, ПАИ

«Думал, что за долгие-долгие годы в профессии меня уже ничего не удивит, но оказался увлекательным каждый день работы», – заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в первом интервью в этой должности Псковскому агентству информации.

Напомним, Серавин стал вице-губернатором по внутренней политике в начале июня 2022 года.

«Я же «новорождённый» вице-губернатор по внутренней политике. 28 лет был в прикладной политике, а чиновником стал всего пару месяцев назад. Поэтому до конца ещё не разобрался. Как человек, который много консультировал вице-губернаторов, в первый раз оказался по другую сторону. Как учёный с увлечением исследую эту сторону внутриполитической профессии», – отметил Александр Серавин, отвечая на вопрос об особенностях псковского политического ландшафта.

«Я даже завёл себе дневник, где пишу, что необычного и нового я узнал за этот день. И каждый день есть что написать», – сказал он, отметив, что дневник носит непубличный характер.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте на сайте ПАИ.