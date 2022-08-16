Александр Серавин: Некоторые партии испытывают проблемы с лидерами и ресурсами

11:03, 16 августа 2022, ПАИ

«Единая Россия» с мая идёт к избирателю, некоторые партии на общем фоне потерялись, прокомментировал активность партий на муниципальных выборах в Псковской области заместитель губернатора Александр Серавин в интервью Псковскому агентству информации.

«Режим современной политической жизни изменился. К нему надо привыкать, адаптироваться. Могу сказать, что у нас точно довольно активно, с мая, идут к избирателю единороссы. Довольно активны, наружной рекламой, ЛДПР: они фактически вровень идут с «Единой Россией», – отметил Александр Серавин.

«А вот другие партии сейчас на общем фоне потерялись. Я отношу это к тому, что есть, вероятно, определённые проблемы с ресурсами и с лидерами. Но, может быть, под конец, в последние две недели они неожиданно свалятся на избирателя. Как вы помните, в прошлом году тоже была заминка, а потом в один ряд стояло четыре пикета от разных партий», – сказал он.

В Псковской области идёт избирательная кампания по выборам депутатов муниципальных представительных органов власти и глав пяти районов региона. В ней участвует более 1 600 кандидатов.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.