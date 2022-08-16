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Общество

Совет законодателей одобрил идею о запрете в России пропаганды чайлдфри

Совет законодателей России поддержал инициативу башкирского парламента о запрете на распространение идеологии чайлдфри среди детей и подростков. В ближайшее время законопроект будет внесён в Госдуму РФ, сообщает РИА Новости. 

«Решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу, что и будет сделано в ближайшее время. Проект закона прошёл необходимые согласования, мы надеемся на его скорейшее принятие. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения», — цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодёжи. В её основе философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы», — пояснил председатель парламента Башкирии.

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