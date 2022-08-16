Почти 60 тысяч обращений поступило в псковский Росреестр с начала года

13:50, 16 августа 2022, ПАИ

58 928 заявлений на учетно-регистрационные действия поступило в Управление Росреестра по Псковской области за семь месяцев 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При этом 49 % обращений было принято в электронном виде (28 987 пакетов документов). Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки за указанный период составило 2 501, из них в электронном виде – 1 265 (51% от общего числа).

На регистрацию договоров долевого участия с января по июль поступило 586 заявлений, в том числе в электронном виде – 261 (45% от общего числа).