Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
Ни одного летального случая от коронавируса не зарегистрировано в Псковской области за минувший день, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Псковской области умерло 1 887 человек, заразилось 113 070 человек, выздоровели 110 332 пациента.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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