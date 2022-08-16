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Регату приурочили ко Дню Государственного флага РФ в Себежском районе

Фото: группа «Себеж под парусом»

Регата, посвящённая Дню Государственного флагу РФ, состоялась в учебной бухте Себежского озера 14 августа. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Борьба развернулась между сборной района и командой Себежского специального учебно-воспитательного учреждения (Себежского СУВУ).

По итогам трёх гонок фортуна улыбнулась команде СУВУ, участники которой всё лето проходили подготовку к чемпионату на базе клуба. В категории яхт класса «Луч» победу одержала команда Себежского национального парка.

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