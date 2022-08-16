Регату приурочили ко Дню Государственного флага РФ в Себежском районе
Регата, посвящённая Дню Государственного флагу РФ, состоялась в учебной бухте Себежского озера 14 августа. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Борьба развернулась между сборной района и командой Себежского специального учебно-воспитательного учреждения (Себежского СУВУ).
По итогам трёх гонок фортуна улыбнулась команде СУВУ, участники которой всё лето проходили подготовку к чемпионату на базе клуба. В категории яхт класса «Луч» победу одержала команда Себежского национального парка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>