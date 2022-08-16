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Общество

«Чётко, понятно и по делу»: представители псковских НКО познакомились с основами социальной рекламы

В Пскове впервые состоялась школа социальной рекламы. Как сообщила Псковскому агентству информации эксперт по социальной рекламе, руководитель Центра сопровождения НКО Псковской области Елена Николаева, мероприятие в рамках проекта «День открытых дверей НКО» было направлено на обучение НКО навыкам создания мотивирующего и убедительного контента, который призван осветить наиболее актуальные проблемы региона.

«Мы рассказали представителям некоммерческих организаций о таком важном инструменте, как социальная реклама, который очень помогает в деятельности НКО. Мы постарались дать основы социальной рекламы, донести самое важно, а также попрактиковаться в создании таких проектов», – рассказала Елена Николаева.

Перед участниками школы выступили региональные спикеры: ведущий специалист грантовой деятельности и социального проектирования АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Ульяна Рафаенко, директор Центра сопровождения НКО Елена Николаева, главный редактор «Первого Псковского» Надежда Назаренко, заместитель директора Молодёжного центра Ольга Безъязычная, бизнес-тренер, коуч ООО «К-Информ» Ирина Владимирова. Также участники мероприятия познакомились с Анастасией Филонович, автором «Доброго ВидеоАртПроекта «Одри. Хомба. Вилли. Вонг», который занял второе место на XII Международном фестивале социальной рекламы LIME, и получили от неё советы о том, какой должна быть социальная реклама.

Спикеры-практики рассказывали о профессиональных нюансах, делились фишками и полезными контактами. Мероприятие прошло ярко, в дружественной атмосфере и вызвало много положительных откликов. «Всё чётко, понятно и по делу. Ничего лишнего. Исключительно информация, которую можно применить. Мотивирует делать, делать и делать», – рассказала одна из участниц. 

Также представители НКО выразили надежду, что такие мероприятия ещё будут проходить: «Спасибо за возможность, новые знания и инструменты. Было очень полезно. Надеюсь, ещё удастся поучиться и поучаствовать в совместном деле».

Отметим, что организаторами мероприятия стали  АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области», АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

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