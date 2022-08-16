Кардиолог назвал признаки густой крови в организме

14:36, 16 августа 2022, ПАИ

При густой крови в организме человек быстро утомляется, чувствует жажду, тяжесть в сердце, а также страдает головными болями. Об этом изданию «Москва 24» рассказал кардиолог и заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Еще одним признаком, по его словам, является быстрая свертываемость крови при порезе. При всех вышеперечисленных симптомах специалист советует выпивать не меньше литра воды в день, еще больше - в жару, а также обратиться к врачу, сдать общий анализ крови и анализ на гематокрит.

«Повышенный гематокрит говорит о сгущении крови. Общий анализ тоже много даст: тромбоциты, эритроциты тоже покажут, насколько кровь сгущена», - сказал Юрий Серебрянский.

Густая кровь может стать причиной давления, аритмии и стенокардии, подытожил врач.