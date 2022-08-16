Анкетирование по проекту «Твой регион - твои возможности 2.0» пройдет в районах Псковской области

14:50, 16 августа 2022, ПАИ

Начиная со следующей недели в районах Псковской области по проекту «Твой регион - твои возможности 2.0» пройдет анкетирование населения. Преимущественно в нем примут участие местные жители в возврасте от 25 до 40 лет. Об этом сообщил автор моделей и технологий анализа и развития постсоветских территорий Святослав Мурунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 августа.

«Им нужно и родителей поддерживать, и детей воспитывать, и сами они готовы реализовываться. Это ядро, они не боятся брать ответственность и учиться», - сказал Святослав Мурунов, добавив, что жителей старше 60 лет тоже нужно вовлекать в анкетирование, но сделать это сложно.

Председатель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев рассказал, что после анкетирования специалисты проведут анализ по каждому муниципалитету. «После этого будет дополнительное исследование, будет создаваться некая карта, что и как, по каким точкам роста идти, какой маркетинг будет. Цикл образования из теории в практику и в конце реализация», - добавил Михаил Васильев.

Команды, по его словам, выйдут на работу по проектам в октябре-ноябре 2023 года. Михаил Васильев надеется, что ожидается много социально ориентированных проектов.

Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» направлен на создание акселератора и профессионализацию сообществ малых городов и сельских территорий – сети «комьюнити центров» на площадках муниципальных проектных офисов для формирования и укрепления связей между сообществами, направленных на создание проектов развития малых городов Псковской области.