Наталья Плявинская: Большие проекты начинаются с малого
Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 августа заявила, что большие проекты начинаются с малого, говоря о старте в Псковской области проекта «Твой регион - твои возможности 2.0».
Наталья Плявинская сообщила о готовности делиться контактами тех участников, которые организовали работу по проектам в своих поселениях. «Хочется, чтобы туда поехало как можно больше людей, чтобы увидели, что все начинается с малого», - сказала она.
В качестве примера успешных проектов она привела деревню Двинь Покровское в Куньинском районе. «Жители скооперировались, и деревня прям зажила!» - добавила Наталья Плявинская.
Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» направлен на создание акселератора и профессионализацию сообществ малых городов и сельских территорий – сети «комьюнити центров» на площадках муниципальных проектных офисов для формирования и укрепления связей между сообществами, направленных на создание проектов развития малых городов Псковской области.
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