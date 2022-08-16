Наталья Плявинская: Большие проекты начинаются с малого

15:04, 16 августа 2022, ПАИ

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 августа заявила, что большие проекты начинаются с малого, говоря о старте в Псковской области проекта «Твой регион - твои возможности 2.0».

Наталья Плявинская сообщила о готовности делиться контактами тех участников, которые организовали работу по проектам в своих поселениях. «Хочется, чтобы туда поехало как можно больше людей, чтобы увидели, что все начинается с малого», - сказала она.

В качестве примера успешных проектов она привела деревню Двинь Покровское в Куньинском районе. «Жители скооперировались, и деревня прям зажила!» - добавила Наталья Плявинская.

Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» направлен на создание акселератора и профессионализацию сообществ малых городов и сельских территорий – сети «комьюнити центров» на площадках муниципальных проектных офисов для формирования и укрепления связей между сообществами, направленных на создание проектов развития малых городов Псковской области.