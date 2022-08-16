Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую технологию
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию моментального автоматического перевода с русского, английского, испанского, португальского и наоборот. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сервис.
Для перевода текста необходимо нажать на нужное сообщение и вызвать вспомогательное меню, выбрав функцию «Перевести». Помимо этого, текст можно прослушать.
Автоперевод осуществляет сеть «ВКонтакте» без сторонних приложений. Надежность перевода обеспечит нейросетевая модель, которая учитывает особенности лексики и манеру общения в разных регионах.
«Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей вне зависимости от языка, на котором они общаются», - отметил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
Технология призвана помочь преодолеть языковые барьеры, поэтому список языков для перевода будет увеличиваться.
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