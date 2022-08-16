Пенсионерка пропала в Печорском районе

15:16, 16 августа 2022, ПАИ

Пропавшую 84-летнюю женщину ищут в Печорском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Бородкина 15 августа вышла из дома в деревне Ротово и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, синие сланцы и зеленый платок.

Любую информацию по поводу местонахождения пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.