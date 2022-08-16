Пенсионерка пропала в Печорском районе
Пропавшую 84-летнюю женщину ищут в Печорском районе. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Екатерина Бородкина 15 августа вышла из дома в деревне Ротово и не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, синие сланцы и зеленый платок.
Любую информацию по поводу местонахождения пропавшей можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 августа 2022
Пьяный водитель протаранил столб линии электропередач и съехал на обочину на Завеличенской набережной