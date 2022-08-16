Гдовский полумарафон пройдет вновь после двухлетнего перерыва

15:28, 16 августа 2022, ПАИ

Гдовский полумарафон (пробег «Гдовская заря») состоится после почти двухлетнего перерыва. Спортивное мероприятие пройдёт 27 августа, сообщает газета «Гдовская заря».

К участию в соревнованиях приглашают детей и взрослых. Для начинающих спортсменов подготовили дистанции в 200, 400 и 800 метров, а для более опытных - 1500.

Местом проведения полумарафона станет городской стадион. Для взрослых участников маршрут пройдет по Гдову, окрестностям города, крепости и по берегу Чудского озера.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через платформу «O-Time», желательно до 23 августа, отметили организаторы. На данный момент заявки подали 376 участников.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе пробега «ВКонтакте». Также приглашаются волонтеры для помощи в организации состязания.