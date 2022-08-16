Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Гдовский полумарафон пройдет вновь после двухлетнего перерыва

Гдовский полумарафон (пробег «Гдовская заря») состоится после почти двухлетнего перерыва. Спортивное мероприятие пройдёт 27 августа, сообщает газета «Гдовская заря».

К участию в соревнованиях приглашают детей и взрослых. Для начинающих спортсменов подготовили дистанции в 200, 400 и 800 метров, а для более опытных - 1500.

Местом проведения полумарафона станет городской стадион. Для взрослых участников маршрут пройдет по Гдову, окрестностям города, крепости и по берегу Чудского озера.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через платформу «O-Time», желательно до 23 августа, отметили организаторы. На данный момент заявки подали 376 участников.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе пробега «ВКонтакте». Также приглашаются волонтеры для помощи в организации состязания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 августа 2022

Пскович взял золото на чемпионате России по гребному спорту
16 августа 2022

Гдовский полумарафон пройдет вновь после двухлетнего перерыва
16 августа 2022

Регату приурочили ко Дню Государственного флага РФ в Себежском районе
15 августа 2022

Стали известны результаты V тура Чемпионата Псковской области по футболу
15 августа 2022

В Студенческой регбийной лиге отметили рост мастерства команды ПсковГУ 
15 августа 2022

Названы победители соревнований по биатлону в Островском районе
15 августа 2022

До 400 человек смогут принять участие в «Псковском марафоне»
15 августа 2022

ФК «Псков» проведёт домашний матч с «Ленинградцем» 16 августа


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...