От похабщины до искусства: псковские випы высказались о своём отношении к граффити

15:37, 16 августа 2022, ПАИ

О своём отношении к граффити, увлечении настенной живописью, ремонте городских стен в кредит и новом пешеходном туристическом маршруте по Пскову рассказали спикеры медиацентра Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:

Совсем скоро мы совместно с управлением по молодежной общественной проектной деятельности будем делать фестиваль граффити «Плеск». В этом году он будет нестандартным: мы зовем художников и предоставляем им площади и задаем определенную задачу. В этот раз они будут рисовать картины и «выдержки» из картин нашей картинной галереи, которая находится на территории ремесленной мастерской и в школе Фан-дер-Флита.

Это совместный проект с Псковским музеем-заповедником. В результате на домах псковичи и туристы увидят шедевры из запасников и те, что уже открыты для посетителей. Мало того, по этим картинам будет сделан пешеходный туристический маршрут. Уже в этом году.

А фестиваль нужен, чтобы люди, которые имеют потребность показать своё мастерство, могли его показать и учились у настоящих мастеров стрит-арта.

И. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

В детстве я видел граффити на заборах, когда на дачу в электричке ехал, и никогда не мог понять, что там написано.

Творчество – это всегда хорошо. Изобразительное искусство – это прекрасно, и уметь что-то творчески изобразить на каком-то полотне – это, безусловно, здорово. Вместе с тем это должно быть понятно: если ты что-то рисуешь на стене, которая перед глазами всего общества находится, то это, вероятно, должно нести какую-то пользу и приятные посылы, в том числе визуальные, всем, кто проходит мимо, а не только тебе и твоему другу, которые пользовались баллончиком.

Любые потенциально полезные навыки представителей субкультур в итоге должны обрести какие-то правильные очертания. Вот муралы, которые рисуют, - достаточно интересные, красивые и наполненные смыслом изображения. Они несут правильный посыл, согласованный, во-первых, с архитектурным решением отдельной части города, той точки, где ты это изображение наносишь, и они не наносят никому урон или ущерб – это тоже очень важно.

А каляки-маляки, вот эти вазюканья, например, моему глазу удовольствия не доставляют, если это не привязано никаким образом ни к чему. А порой смотришь и думаешь: «Господи, какой замечательный рисунок!» Все должно быть грамотно.

Поэтому к граффити отношусь неоднозначно, но вместе с тем большую радость и отклик в душе вызывают факты, когда я вижу, что это к месту и в тему.

Недавно вот в Пскове был фестиваль «Виноград», где тематическое оформление получили заборы, которые огораживали строящееся здание. Вот это в тему, это очень удачно и здорово. Но когда я хожу, например, под мостом под Ольгинским от кампуса к монастырю, там я вижу граффити, которые мне не нравятся. И я надеюсь, что мы с этим справимся. Знаете, как говорится: вашу бы энергию – да в мирное русло. Поэтому всех художников просто нужно пригласить и предложить все оформить тематически правильно и там, где нужно.

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок:

В целом мое отношение к стрит-арт-искусству, к граффити в частности, сугубо положительное. В любом случае это одно из направлений искусства, неважно, в какой форме и на чем оно отображается. И как любое искусство, все-таки надо отделить хорошее произведение и что-то, что делается вполсилы или вообще рисуется непрофессионалами и прочее. Здесь точно так же не все то, что нарисовано на стенах, заборах и зданиях – это искусство, это стрит-арт. Здесь есть и достойные художники. Просто, на мой взгляд, это очень важное направление, которое тоже требует и поддержки, и развития. Конечно, я против вандализма, против того, чтобы, допустим, в центре города или еще где-то были несанкционированные рисунки, но в целом, если, условно говоря, мы говорим про какие-то промышленные заборы и прочее, я даже не против того, чтобы там тоже какая-то жизнь была, и мне кажется, что даже это не так обязательно согласовывать где-то на муниципальном уровне или еще где-то. И опять же надо понимать, что абсолютно разные есть граффити, и в целом направления стрит-арта – это абсолютно разные и по форме, и по содержанию искусства, поэтому все это очень достойно. Я вам даже открою маленький секрет, что в свое время в школьные годы я сам увлекался граффити, и по согласованию мы с командой рисовали на стенах школы. Но это было санкционировано. И, на мой взгляд, получилось очень достойно. В общем, в целом я за, но, как в любом направлении, важно, чтобы это было достойно.

Есть один художник, за чьим творчеством в Пскове я слежу, но не буду называть имен, потому что не знаю, насколько он официально или неофициально это делает. Но несколько граффити я видел на Советской улице, есть интересные работы на Гражданской улице – там как раз таки такой промышленный забор, на котором целая картина нарисована. Но, к сожалению или к счастью, я куда-то сильно глубоко в какие-то промзоны не заезжаю, поэтому, может быть, не видел то, что рисуют гораздо большее количество художников.

Опять же, вспоминая свой прошлый опыт работы в Пскове пятилетней давности в составе ТКД, граффити, посвященные Сергею Довлатову, под мостом на набережной: пять лет прошло – граффити в целости и в сохранности, с ними все хорошо, по-моему, достойная работа. Это как раз таки тот рисунок, который появился в рамках «Довлатов-феста».

Директор МБУ «СШОР «Надежда» Сергей Кравченко:

Поскольку я являюсь руководителем учреждения муниципального в нашем городе, поэтому постоянно сталкиваюсь с такими, скажем прямо, безобразиями, которые нам приходится закрашивать, причем ежегодно. Дети летом предоставлены сами себе, и они ходят малюют дома. Это, конечно, большой негатив для Пскова.

И вообще я хочу сказать, что город у нас полон вандалов. Я частенько катаюсь на велосипеде и вижу, что Финский парк разбит весь, замазан, закрашен, еду по набережной и считаю периодически, сколько там разбитых ламп.

Городские службы это все восстанавливают, но через какое-то время опять все разбито и разломано. И то же самое касается этих граффити, которые наносятся детьми на дверях, на стенах домов, с ребятами нужно в этом плане работать. Вот, кстати, я живу на Льва Толстого, у меня во дворе находится бойлерная большая, и там есть граффити, которое согласовано с администрацией Пскова. Это замечательно, здорово, великолепно. И вот те, которые на больших домах находятся, – это тоже большое украшение для города, радует глаз. Если это сделано профессионально, сделано красочно, то это, конечно, интересно для горожан.

Начальник Центра обработки вызовов системы «112» Вячеслав Пан:

Бывают очень интересные, эксклюзивные работы, которые украшают общественные места и делают их привлекательными. Вообще, наверно, в Российской Федерации очень много домов и строений, технических особенно, которые находятся чуть ли не в центре парка или двора, вот на них уместно что-то нарисовать. Это сразу преображает пространство. Смотришь – стоит электроподстанция из кирпича, будка, простое одноэтажное здание, а на ней, к примеру, какая-то интересная картина.

Буквально недавно был в Питере, там есть дворы, которые полностью разрисованы граффити, и это настолько притягивает глаз, что хочется зайти в этот «колодец» и всё поближе рассмотреть. Я считаю, что это очень позитивно. Даже если изображения там не совсем понятные изображения, то палитра красок настолько яркая и притягательная, что, мне кажется, любому человеку это просто, как минимум, повышает настроение.

И у нас в Пскове появляются такие инсталляции, муралы. Конечно, лучше посмотреть на них, чем на какие-то некрасивые, нехорошие надписи.

Серебряная призерка Чемпионата России по легкой атлетике Наталья Спиридонова:

Я положительно отношусь к граффити на стенах: это очень украшает город. У нас есть много красивых – на домах, под мостом – очень интересные изображения. Но в тот же момент есть и несогласованные граффити, какие-то иероглифы с непонятным значением - это некрасиво. Такое надо закрашивать. Всё-таки нужно граффити согласовывать с администрацией города. Но если это просто какой-то небольшой, милый рисунок, он пусть остаётся.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский:

В целом я за эстетику. Я думаю, что, может быть, даже есть граффити, которые представляют какой-то художественный интерес, но в целом мне это не близко.

Мне кажется, что в красивом историческом центре в граффити и муралах нет никакой необходимости: ну зачем, если здесь и так красивые здания, архитектура, мне кажется, это лишнее. Если говорить про какие-то индустриальные районы… Еще раз говорю, мне, в принципе, не близка эта культура, и я не могу сказать, что мне это нравится. Может быть, я никогда не видел граффити, которые бы мне понравились, потому что, как правило, это все какая-то символика, футбольные клубы и прочее, то, что мне в принципе не близко. В целом я за красивый ремонт без граффити.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева:

На мой взгляд, муралы – это вообще очень хорошо, особенно когда город расстраивается и появляется много однотипных домов, а муралы хоть как-то помогают их друг от друга отличать. Дом и район приобретает индивидуальность, краски, яркость. В городе много мест, которым этого не хватает.

К тому же, когда муралы, как в военном городке, имеют какую-то направленность – это замечательно.

Или вот, например, мост, который через железнодорожные пути, – там много всего. Я не думаю, что, конечно, эти граффити, но среди них есть красивые рисунки. А есть непонятные, на английском языке какие-то иероглифы – что это вообще значит. Это, конечно, некрасиво.

Заместитель директора Областного центра народного творчества Александр Бойчук:

Я четко разделяю вандализм и искусство, потому что есть люди, которые это делают исключительно вандализма ради и далеки от художества. Я как человек, который побывал внутри этой культуры в годы своей молодости, прекрасно понимаю, что есть те, кто это делает безобразия ради, и те, кто делает это ради самовыражения исключительно в творческом плане.

И в общем-то, первых я не поддерживаю и считаю, что это должно быть наказуемо, а те ребята, которые стремятся какое-то уличное искусство нести в массы, их надо как-то возглавить, направить и дать им возможность реализовываться легальным образом, предоставляя площадки. И только таким образом мы все это легализуем и как-то выведем на совершенно другой уровень. Потому что одно дело – с баллончиком впопыхах ночью рисовать и думать, что тебя там кто-нибудь поймает, неважно, что ты рисуешь – загогулину в форме непонятно чего или портрет Бодрова, например, который потом будет восхищать прохожих. Поэтому тут надо помогать тем, кто готов сотрудничать, и регулировать деятельность тех, кто творит полное безобразие на фасадах наших домов.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

Знаете, когда не знаешь, как поступить, поступи по закону: если тебе законом разрешено нарисовать – нарисуй, если не разрешено – не надо рисовать. Это уже хулиганство – портить целую стену.

Я считаю, что все хорошо в меру, а буйство ни к чему хорошему не приводит. Вот недавно ехал, смотрю – этот мост в Кресты со стороны вокзала настолько испохаблен! Человек приезжает на поезде в Псков и смотрит на эту самую настоящую похабщину. За это надо наказывать самым серьезным образом. Нарисовал – пускай родители отремонтируют стеночку за свои денежки, кредит берут и тогда будут думать в другой раз.

Другое дело, если есть идея, заказ и смысл. У нас ребята отлично с этим справляются. А когда это делают, как попало, мне кажется, это не более чем хулиганство.