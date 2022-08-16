Себежанин на три года отправится в колонию за смертельное ДТП

15:37, 16 августа 2022, ПАИ

В Себежском районе местного жителя приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

13 августа 2020 года подсудимый в Идрице ехал на «Ауди 100» по улице Пролетарской. В месте пересечения улиц Пролетарская и Свердлова мужчина насмерть сбил несовершеннолетнего, который перебегал дорогу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В ходе судебного заседания подсудимый не признал свою вину, но ее подтвердили собранными доказательствами.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, говорится в сообщении.