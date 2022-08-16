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Политика

Преимущества ДЭГ на выборах в Пскове назвал Антон Сергеев

Преимущества дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковскую городскую Думу назвал советник губернатора Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив».

Антон Сергеев напомнил, что в этом году в Псковской области на выборах в Псковскую гордуму можно проголосовать дистанционно. По его мнению, электронное голосование очень удобно для граждан.

«Псковская область - это один из немногих регионов страны, которым позволили проводить дистанционное электронное голосование, – заметил советник. – Вы можете, сидя у себя в квартире, взять и проголосовать, нажать кнопочку на «Госуслугах» и проголосовать. Мне кажется, в этом отношении [голосование. – ПАИ] будет более правильным с точки зрения открытости и желания проголосовать за того, за кого ты считаешь нужным».

Напомним, что в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы без посещения избирательного участка. Для этого необходимо подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ с помощью компьютера или мобильного устройства. Приём заявлений в Пскове продлится до 24:00 5 сентября 2022 года.

В настоящий момент на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу подали заявление 5 504 человека.

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