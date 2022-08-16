В Себежском районе осуждённые занялись пошивом футболок
Граждане, отбывающие наказание в исправительной колонии в поселке Сосновый Бор Себежского района, в рамках договора начали изучать технологию пошива трикотажных футболок. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Организация-заказчик предоставила колонии несколько современных швейных машин и крой на изготовление более чем 500 футболок.
Обучение проводил опытный технолог, и осужденные смогли сделать пробные образцы.
Подобная практика позволит создать дополнительные рабочие места и трудоустроить лиц, имеющих исковые обязательства, отмечается в сообщении.
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