В Себежском районе осуждённые занялись пошивом футболок

16:32, 16 августа 2022, ПАИ

Граждане, отбывающие наказание в исправительной колонии в поселке Сосновый Бор Себежского района, в рамках договора начали изучать технологию пошива трикотажных футболок. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Организация-заказчик предоставила колонии несколько современных швейных машин и крой на изготовление более чем 500 футболок.

Обучение проводил опытный технолог, и осужденные смогли сделать пробные образцы.

Подобная практика позволит создать дополнительные рабочие места и трудоустроить лиц, имеющих исковые обязательства, отмечается в сообщении.