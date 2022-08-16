«Газовую ипотеку» смогут получить жители Псковской области

16:09, 16 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание штаба по газификации. В совещании принял участие заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников напомнил, что ранее реализация программы догазификации была разобрана на «парламентском часе» областного Собрания депутатов. «По итогам обсуждения компании "Газпром газораспределение Псков" были даны поручения составить скорректированный график производственных работ, а также ежемесячно направлять в профильный комитет информацию, согласованную с главами муниципалитетов, о фактическом объеме выполненных мероприятий», — заметил Губернатор.

Участники штаба обсудили текущие показатели реализации программы, рассмотрели вопросы организации работы «на местах» и основные направления ее корректировки. В настоящее время в Псковской области фиксируется ряд сложностей с прохождением догазификации. Отдельное внимание уделено необходимости увеличить темпы подключения домовладений к природному газу. Губернатор подчеркнул, что основной объем работ по догазификации должен быть выполнен до начала отопительного периода.

«Мы все в одной лодке, и с большим уважением, вниманием и благодарностью относимся к Газпрому как к партнеру за огромное количество проектов, которые мы вместе реализуем. Тем не менее, это не отменяет ежедневную, ответственную работу в рамках выполнения поручения президента по догазификации домовладений», — заметил Михаил Ведерников.

По поручению губернатора в правительстве Псковской области будет проработан вопрос оказания дополнительной социальной поддержки заявителям в виде предоставления льготного кредитования на приобретение внутридомового газового оборудования и строительства газовых сетей («газовая ипотека»). В свою очередь руководству компании «Газпром газификация» глава региона предложил рассмотреть вопрос предоставления гражданам рассрочки платежа за проведение работ по догазификации внутри земельного участка, а также за приобретаемое газовое оборудование. Такая практика уже реализуется в Московской области.