Более 11 млн рублей выиграли псковичи в лотерею за три года

16:29, 16 августа 2022, ПАИ

За последние три года жители Псковской области выиграли в лотерею более 11 млн рублей. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Один из самых недавних выигрышей — у бывшего жителя Пскова Дениса Вивиуровского: приняв участие в июле этого года в государственной лотерее, он сразу стал миллионером.

«В июне я с семьёй переехал в Краснодар. В процессе обустройства на новом месте нам понадобился скотч. Решили с женой пойти на ближайший рынок. По пути вспомнили, что её отец пару раз настойчиво советовал нам купить лотерейный билет. Интуиция подсказывала ему, что кому-то из нас должно повезти, - рассказал пскович. — На рынке как раз увидели киоск с лотерейными билетами и выбрали по билету. Почему-то моя рука потянулась именно к моментальной лотерее».

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