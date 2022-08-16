Бойцы псковского студотряда освоили огневую подготовку

16:45, 16 августа 2022, ПАИ

Бойцы и кандидаты псковского студенческого педагогического отряда «Наставник» завершили работу в военно-спортивном лагере «Вымпел шторм» в спортивно-оздоровительном центре «Мухино» (Тверская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

За лето студентам ПсковГУ и обучающимся Псковского кооперативного техникума удалось освоить огневую подготовку, тактико-специальную подготовку, технику пешеходного туризма, спортивное ориентирование, выживание, рукопашный бой и бокс, отметили в пресс-службе.

«Для нашего отряда военно-патриотический лагерь стал совершенно новым опытом в работе с детьми, так как он отличается от любого другого оздоровительного лагеря, – поделилась впечатлениями боец студотряда Анна Ганго. – В лагере был сделан акцент не только на организации активного и здорового отдыха для детей, но и на воспитании в них ответственности, любви к родине, самостоятельности и уверенности в себе».

Лагерь поделили на отряды, которые работали по трём программам. Среди них – «Миссия Шторм» – базовая программа для младшего возраста, форма проведения занятий - развивающая, игровая, «Школа выживания» – программа с углубленным изучением и отработкой практических навыков по туристической подготовке, выживанию в автономии и действий в ЧС природного и техногенного характера, «Ратник» – программа для подростков от 12 до 17 лет, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке, воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских школ.

Кроме того, профильные программы лагерей включали в себя культурно-массовые, спортивные и основные дисциплины, ориентированные на обучение различным навыкам.